Conoce la mejor manera para poder disfrutar del jamón durante el verano

Ya sumamos varias semanas donde el calor se está transformando en el principal enemigo. Una afectación en el día a día y que también puede acarrear problemas a algunos de nuestros alimentos más clásicos.

Y es que, incluso en verano, es impensable una sobremesa, una comida y cena con amigos y familiares o un picnic en playa y montaña donde el jamón no esté presente. Pero este producto tampoco se lleva bien con las altas temperaturas. ¿Y qué podemos hacer?





Consejos

De cara a ello hemos preguntado a todo un experto, como Toni Villanueva desde Antonio Mata, establecimiento con más de 75 años de experiencia en la producción y venta de los mejores jamones, desde ibéricos a 5 Jotas y de diversas zonas de España.

Villanueva para comenzar nos explica que "lo importante para empezar es que el jamón no tenga mucha temperatura en casa, porque si no, no estará en sus condiciones perfectas. Cuando pasa de 20 grados ya es más pastoso y no es tan correcto".

Ante ello, ¿cuál es la solución? Pues desde Antonio Mata nos apuntan que "si te lo compras entero, hay que comer todos los días y tenerlo en un lugar fresco. Y si no se pudiera, es comprarlo todos los días loncheado, mantenerlo fresco hasta 5 minutos antes de consumirlo y disfrutar".

Una solución para poder seguir degustando un clásico de nuestras comidas, unos "bocaditos de placer, que acompañados de un buen queso y para beber un vino o un cava fresquito".

Y es que, como recuerda Villanueva, "el jamón es fundamental en todas las casas incluso en verano".