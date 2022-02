El colegio Bisbe Pont de Vila-real presenta el premio Vila-Dona

Vila-dona nace con la finalidad de convertirse en un premio que perdure en el tiempo. Un galardón que se entregará el 8 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y que tiene como objetivo reconocer el trabajo, muchas veces infravalorado, de estas mujeres en nuestra sociedad.

Vila-dona es una premio entregado por el colegio Bisbe Pont dedicado a la mujer vila-realenca que nace desde la ilusión y el entusiasmo por reconocer la aportación de estas mujeres a nuestro municipio. Vila-dona, vila-realenques que transformen el món.

Y es que Carmen Llop es una mujer con una gran implicación en la comunidad educativa y, en concreto, dentro del colegio Bisbe Pont como docente enseñando a los más pequeños todos sus conocimientos y vivencias. Carmen es premiada como representante de las maestras de Vila-real que con vocación, compromiso y dedicación han formado parte de la educación de los niños y niñas de esta ciudad.

Además, el colegio Bisbe Pont ha preparado una serie de actividades en las que Carmen Llop es la protagonista. Se ha implicado a todo el alumnado desde Infantil hasta 4º de ESO. “Estoy muy contenta y me hace muy feliz participar en todos los talleres y actividades realizados en el centro, me ha encantado volver y contarles a los niños y niñas cómo fueron los inicios de esta escuela. Me han hecho unas entrevistas muy bonitas” nos comenta Carmen Llop emocionada.

“Empecé a trabajar aquí en el año 73 y me jubilé en el 2011, toda una vida dedicada a la educación de los más pequeños de Vila-real. Para mi el premio fue entrar a trabajar en este centro, he sido muy feliz dando clase y viendo como el colegio Bisbe Pont crecía día a día” afirma la premiada.

Carmen Llop es maestra por vocación “los niños me han aportado mucho, tanto en conocimientos como en vivencias. Siendo maestra no hay dos días iguales, cada día venía con toda la ilusión del mundo sabiendo que los alumnos aprendían y crecían como personas.”

“Es un trabajo en el que das mucho pero que también aporta mucho a las personas. Pienso que este premio se lo merecen muchas mujeres más, yo estoy representando a un colectivo de personas con el mismo objetivo: luchar por la educación y la mejora del barrio junto a Mosén Guillermo, que es el pionero de todo este proyecto, el colegio Bisbe Pont” nos cuenta la premiada.