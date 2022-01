Ciudadanos y VOX denuncian autopropaganda del Ayuntamiento de Castelló

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Castellón, Vicente Vidal, ha denunciado “el buzoneo con que el Fadrell ha estrenado el 2022 haciendo autobombo de su caprichoso proyecto de la reforma de la Avenida de Lidón”.

Una campaña, ha indicado Vidal “con la que el equipo de gobierno demuestra que se trata de un proyecto que no ha sido participativo ni consensuado por los vecinos y comerciantes”. “Si no les hubieran ninguneado ni plantado durante más de dos años, no habría hecho falta editar y repartir trípticos para informar de los objetivos de la obra”, ha explicado el portavoz de Ciudadanos.

Quien además ha adelantado que en la comisión del próximo lunes “preguntará por el coste de esta campaña además de por la ubicación del aumento de las plazas de aparcamiento que en dicho folleto se detalla”.

Por último, Vicente Vidal ha manifestado que “esta campaña es como los presupuestos del Fadrell, otro acto más de electoralismo y autobombo que el equipo de gobierno pretende disfrazar desde las instituciones”.

VOX denuncia autopropaganda

VOX denuncia la autopropaganda municipal sobre la remodelación de la Avenida de Lidón. Se han buzoneado folletos con el logo del ayuntamiento explicando “las bondades” del proyecto.

Según su portavoz, Luciano Ferrer, “el Gobierno Municipal, no contento con ignorar a los vecinos, ahora pretende convencerles, con nocturnidad y premeditación, de la bondad de un proyecto carente del más mínimo consenso”.

VOX cree que este paso, en referencia a la información buzoneada, debiera haberse dado hace ya dos años y cara a cara con los vecinos afectados. “No entendemos que se informe ahora a los vecinos cuando se les ha ninguneado durante dos años. La información y el consenso debieran haberse buscado entonces”, concluye Ferrer









