Así serán las Fiestas de la Magdalena de Castellón en su regreso en marzo

Serán “unas Fiestas de la Magdalena diferentes a lo que estamos acostumbrados”, avisa en declaraciones a COPE el concejal de Fiestas, Omar Braina. “Somos conscientes de la situación que estamos viviendo, por eso estamos actuando con muchísima prudencia”.

El Ayuntamiento de Castelló de la Plana ya se ha reunido con los entes vinculados a las fiestas para trasladarles esta posición y organizar, conjuntamente, los actos que posibilitarán el regreso de los festejos fundacionales de la ciudad tras suspenderse en 2020 y 2021.

“Pensamos que si se pueden hacer fiestas, pero toda la ciudad tiene que ser consciente que va a ser una Magdalena diferente; va a ser una Magdalena con restricciones” y que tendrá lugar entre el 19 y el 27 de marzo.

Según explica a COPE el concejal, el escenario en el que trabaja el consistorio respecto a los principales actos es:

“El cambio de recorrido del Pregón. La cabalgata de Reyes fue una prueba y salió muy bien. Estamos barajando que el Pregón discurra por calles más amplias; que el desfile de Gaiatas discurra por calles más amplias; que los mesones tengan control de acceso, de aforo, medidas...”, a la vez que reconoce que “algunos actos, evidentemente, no se podrán hacer”.

El tercer Domingo de Cuaresma, el 20 de marzo, está fijado en el calendario castellonense que la ciudad rememore su origen, el traslado del Castell Vell al llano con la Romería de la Magdalena. Miles de castellonenses hacen el recorrido a pie con sus blusas y pañuelos, acompañados de una caña, la cinta verde y el rotllo.

“Si no se puede hacer la Romería es que no se puede hacer la Magdalena”, sostiene Braina, quien apunta que “mi opinión es que si se podrá hacer”. Para ello, “todo el mundo tendrá que ir con mascarilla; no se podrá hacer paella multitudinaria; será muy difícil que la gente pueda entrar en la ermita o tocar la campana; o a lo mejor podemos llegar a la explanada pero no se puede subir arriba...”

Recuerda el concejal que “vamos a intentar hacerlo lo más parecido a lo que son las fiestas, pero habrá cosas que no se podrán hacer”.

Otros actos en los que se trabaja para poder llevar adelante son la ofrenda a la Mare de Déu del Lledó, patrona de la ciudad o los espectáculos pirotécnicos.

Para mascletás o castillo de fuegos artificiales, se apunta como posibilidades “perimetrar los alrededores de las mascletás para que no se acumule tantísima gente; los castillos a lo mejor hay que diversificarlos” de forma que se puedan disparar desde varios puntos de la ciudad.

Con ello, los castellonenses confían en poder disfrutar de las Fiestas de la Magdalena 2022 a partir del 19 de marzo, después de que fueran los primeros festejos en suspenderle tras la irrupción de la pandemia en 2020. Justo el día de su inicio, comenzó el confinamiento decretado por el Gobierno.

