Sin Cevisama, la cerámica española se abre al mundo en Cersaie

71 empresas españolas fabricantes y comercializadoras de azulejos y pavimentos cerámicos vinculadas a Ascer (más otros 2 miembros afines de la asociación) participan entre este lunes y el viernes en la feria Cersaie (Bologna, Italia).

El certamen boloñés, que en la pasada edición recibió más de 95.000 visitantes, cuenta con una alta internacionalización de visitantes con profesionales provenientes de los 5 continentes. Las empresas con sello Tile of Spain pueden encontrarse en la totalidad de los pabellones dedicados a la cerámica (pabellones 16, 18, 25, 26, 29, 30, 32, 36 y 37), subrayando la fortaleza del sector español que se consolida como el segundo grupo de expositores más numeroso tras el país anfitrión, Italia.

Vuelos desde el aeropuerto de Castellón

El aeropuerto de Castellón acoge entre este domingo 21 y 26 de septiembre una operativa chárter para el desplazamiento de un millar de representantes del sector cerámico a la feria Cersaie. Los once vuelos programados, de ida y vuelta, supondrán el movimiento de más de dos mil pasajeros. Es el tercer año consecutivo que se acomete esta operativa especial y está previsto que se movilice a más pasajeros que en los años precedentes.

Generalitat Valenciana 2.000 trabajadores de cerámicas de Castellón viajarán hasta Bologna a través del aeropuerto de Castellón

En este sentido, el director general de Aerocas, Justo Vellón, ha señalado que la operativa “está alineada con los objetivos del aeropuerto de favorecer la movilidad de los castellonenses y de contribuir a la internacionalización del tejido productivo”.

La operativa, organizada por los operadores Viajes El Corte Inglés, BCD Travel y Nautalia, consta de cinco vuelos de ida y seis de regreso. Los de ida están previstos el domingo 21 de septiembre y los de vuelta entre los días 25 y 26.

Como en las anteriores ocasiones, el aeropuerto de Castellón dispondrá los medios necesarios para atender los picos de pasajeros asociados de los vuelos de Cersaie, que se sumarán a los diferentes vuelos regulares programados.