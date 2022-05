La Cátedra AVANT de la UJI organiza el I Encuentro nacional de cátedras sobre despoblación

La Cátedra AVANT Agenda Valenciana Antidespoblament de la Universitat Jaume I organiza junto con la Generalitat Valenciana el I Encuentro nacional de cátedras y centros de estudios sobre despoblación que tendrá lugar los días 31 de mayo y 1 de junio de 2022 en la sala de actos de la Escuela de Doctorado y Consejo Social y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.





La inauguración del encuentro contará con la asistencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y los rectores y rectoras de las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana: Eva Alcón, de la Universitat Jaume I; M. Vicenta Mestre, de la Universitat de València; José E. Capilla, de la Universitat Politècnica de Valencia; Amparo Navarro, de la Universidad de Alicante, y Juan José Ruiz, de la Universidad Miguel Hernández de Elche.





El objetivo de este encuentro, organizado por los directores de la Cátedra AVANT de la UJI, Vicente Budí y Luisa Alamá, es poner de manifiesto el trabajo que desde las universidades se está realizando en el estudio y análisis de la despoblación y para conocer cómo, desde diferentes áreas de conocimiento y universidades, se aborda este complejo problema, sus múltiples matices y las propuestas políticas y técnicas.





El encuentro se iniciará con la firma del convenio de la Cátedra AVANT 2022 para el estudio de la despoblación entre la Generalitat Valenciana y las universidades públicas valencianas.





Además, contará con una sesión destinada a conocer el plan estratégico 20/30 antidespoblación de la Comunitat Valenciana (PLESVANT), en la que se expondrán las principales actuaciones previstas y los primeros resultados.





A continuación, se realizarán dos mesas redondas. En la primera de ellas, con representantes de cinco universidades, se analizará la repercusión que la caída demográfica tiene sobre la capacidad para la prestación de servicios y su calidad en espacios rurales afectados por la despoblación. La segunda mesa redonda abordará el dinamismo económico y el empleo y analizará cuestiones como la capacidad de los territorios para atraer inversiones, la creación de empleo a partir de la especialización territorial y los problemas derivados de la exclusión financiera provocada por la pérdida de entidades financieras en el ámbito rural.





El Encuentro continuará con el II Workshop: From depopulation to left-behind places: new challenges, new policies con la ponencia invitada a cargo de Rachel Franklin de la Universidad de Newcastle centrada en los múltiples problemas a los que se enfrentan las áreas despobladas y sus consecuencias. La segunda jornada del workshop estará dedicada a la presentación de artículos académicos, de investigadores de un grupo de universidades europeas, centrados en la despoblación como motivo central de la investigación.