Castellón rememora su fundación en la romería a la ermita de la Magdalena

Es tercer domingo de Cuaresma y la tradición marca que Castellón de la Plana rememora sus orígenes. Por ello, decenas de miles de castellonenses recorrerán a pie, desde primera hora de la mañana, los cerca de 8 kilómetros que distan desde el centro de la ciudad hasta el cerro del Castell Vell, donde se ubica la ermita de la Magdalena, realizando a la inversa el camino que los primeros pobladores realizaron en 1252.

A las 7 de la mañana se ha iniciado el reparto de las cañas que emulan los gayatos con los que los antepasados se apoyaban para efectuar a pie el camino para fundar la ciudad. Un reparto que se ha efectuado tanto en la plaza Mayor como en el Paseo Buenavista, donde se ubica la Tenencia de Alcaldía del Grao y desde donde los vecinos del distrito marítimo efectúan la romería por el camí de la pedrera, hasta encontrarse ambas en San Roc de Canet.

A las 9:00 horas, tras la misa que oficia el obispo de la diócesis, monseñor Casimiro López Llorente, en la concatedral de Santa María, los romeros salen desde la plaza Mayor hasta la ermita de la Magdalena.

La tradición marca que el camino a seguir es el dels Molins, entre naranjos y con parada una vez completado el ecuador del camino en Sant Roc de Canet, otro ermitorio en el que es de obligado cumplimiento una figa i un traguet (Comer higos albardados y un trago de bebida), para reponer fuerzas y continuar el camino.

Llegada a la ermita de San Roc de Canet

Una vez en el ermitorio de la Magdalena, los romeros suben a tocar la campana, almuerzan, recogen el rollo y regresan a la Plana; bien en autocar o tren o bien a pie en La Tornà. De hecho, el himno de la ciudad es el 'Rotllo i Canya' (rollo y caña).

A las 18:30 horas es la llegada de la Tornà de la Romería a la basílica del Lledó. Allí se realiza la recepción por parte del prior de la basílica y de la Real Cofradía a autoridades y romeros con canto de Els Gojos y La Salve. Posteriormente, a la entrada a la ciudad de la Tornà, habrá remate pirotécnico aéreo en la calle M.ª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.

Una vez toquen las 20:00 horas, se procederá a la entrada de la Tornà de la Romería a la ciudad por el Forn del Pla, donde tendrá lugar el tradicional acto de Les Tres Caigudes. A continuación, la Tornà realizará el siguiente recorrido: c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor y, a la altura de la c/ Arcipreste Balaguer, entrará en la plaza Mayor para finalizar en la concatedral. La Procesión de Penitentes realizará el siguiente recorrido: c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, pl. La Paz, c/ Gasset, c/ Enmedio, pl. Clavé y por c/ San Luis llegará hasta la capilla de la Sangre.

La Gaiata 7 'Cor de la Ciutat' ganó en 2024 y este año es la Gaiata de la Ciutat

Desfile de Gaiatas

A las 20:30 horas tendrá lugar otro de los actos característicos y con mayor simbología y protagonismo de las Fiestas de la Magdalena, el Desfile de Gaiatas, que estrena la catalogación de Bien de Interés Cultural, tal y como el año pasado aprobó la Generalitat Valenciana.

El recorrido del desfile será por: c/ San Roque, c/ Sanahuja, pl. M.ª Agustina, c/ Mayor, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla y av. Rey don Jaime.

La Gaiata es un 'esclat de llum sense foc ni fum', por tanto, una explosión de luz sin fuego y sin humo. Tal y como explica la Gaiata 15 Sequiol, "la Gaiata es el símbolo por antonomasia de nuestra Ciudad. Rememora aquellos gayatos iluminados que, según reza la tradición, utilizaron nuestros antepasados en su nocturno descenso desde el cerro de la Magdalena hasta la Plana de Castellón.

Definir que es una Gaiata es trabajo arduo difícil, ya que la libertad y la imaginación del artista gaiatero no debe tener ningún condicionante que limite la majestuosidad de la obra diseñada. Quizá la expresión «esclat de llum sense foc ni fum» aglutina, en sí misma, la verdadera esencia de la Gaiata.

Ahora bien, para que una Gaiata se considere como tal, tres son los elementos fundamentales que deben jugar un papel importantísimo en su diseño: el gayato, la luz y el escudo de la Ciudad. Los dos primeros, obviamente, por su significación con la tradición fundacional de la ciudad. El tercero, como elemento diferenciador que le confiere la entidad propia de Castellón".