El Castellón quiere aprovechar la victoria ante el Zaragoza como "punto de inflexión"

Los dos últimos resultados positivos conseguidos por el CD Castellón, que le han permitido abandonar las posiciones de descenso, sirven para que el equipo se centtre en las próximas jornadas en “seguir creciendo”.

El delantero César Díaz, autor del gol de la victoria el miércoles ante el Real Zaragoza, confía en que ese partido “sirva de punto de inflexión para seguir creciendo; contento por el equipo porque lo necesitábamos”.

Y es que “era un partido importante contra un rival que está en la misma zona que nosotros y después de unos partidos en los que no habíamos obtenido buenos resultados”, ahora ha sumado cuatro de los últimos seis puntos disputados tras conseguir un empate ante el Mirandés y la mencionada victoria ante el Zaragoza.

En el aspecto individual, el delantero manchego reconoce haber sentido “emoción por conseguir marcar porque es ayudar al equipo en una situación en la que no están saliendo las cosas”, a la vez que lamenta que la afición no pudiera disfrutar de ese instante. “Echas en falta el calor de la gente porque seguro que Castalia hubiera vibrado muchísimo; que la gente no haya podido vivir ese partido, como otros tantos, y ver la explosión de alegría de la gente se echa muchísimo de menos”

Un Castellón que visita al RCD Mallorca el lunes, “un rival que por su condición de recién descendido es un claro candidato al ascenso. Nosotros tenemos que hacer un buen partido, centrarnos en los nuestro y tratar de conseguir un resultado positivo”, concluye César Díaz.