Castellón empieza el camino hacia las Fiestas de la Magdalena 2026

El Palacio Provincial de la Diputación de Castellón en la plaza de las Aulas ha sido el escenario en el que se ha desarrollado el acto que inicia el ciclo festivo en la ciudad de Castellón.

La cita, organizada por la Gestora de Gaiatas, ha tenido en el Salón de Recepciones del Palacio de las Aulas en la Diputación de Castellón, donde la presidenta de Diputación, Marta Barrachina, junto a las autoridades municipales, ha recibido a las nuevas Reinas de la ciudad, Clara Sanz y Ana Colón, junto a sus Damas de la Ciudad y a las madrinas, madrinas infantiles, presidentes y presidentes infantiles de las 19 comisiones de sector.

Allí, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha dirigido unas palabras a todos los presentes anunciando que “hoy arranca un nuevo ciclo fiestero, un nuevo ejercicio donde los protagonistas sois todos y cada uno de los castellonenses que hacéis posible cada acto”.

En este sentido, la edil ha hecho mención a la continuidad de las fiestas gracias a un legado que mantienen y cuidan los propios ciudadanos, razón por la que ha destacado también que inicia el nuevo ciclo festivo “con una nueva Junta de Fiestas elegida por vosotros, porque amar nuestras fiestas es otorgar el peso que merecen a aquellos que las hacen posibles”.

La edil también ha apelado a la “germanor”, la “unidad” como distintivo de las fiestas fundacionales, así como al orgullo de pertenencia y el “sentir castellonero”. “El latir de nuestros corazones estará listo para sincronizarse con el volteo de las campanas del Fadrí; nos costará contener la emoción cuando seamos testigos de la lectura del Pregó, o cuando ofrendemos a nuestra mareta, la Mare de Déu del Lledó”.

También se ha dirigido a los representantes de las 19 comisiones de sector. “Madrinas, madrinas infantiles, presidentes y presidentes infantiles de los 19 sectores de la ciudad. Somos una casualidad, llena de intención”.

Y ha concluido destacando a las Damas de la Ciudad y a las Reinas de las Fiestas de la ciudad. “Nuestras máximas representantes de este nuevo ejercicio que hoy abrimos. Damas y Reinas que hoy dais los primeros pasos en ese sueño tan anhelado que hoy ya es real. Clara y Ana, con la entrega ayer de aderezos oficiales, el sueño cada vez es más tangible y este fin de semana, con la imposición de bandas, viviréis la magia en estado puro y pasaréis a formar parte de la historia de la ciudad”.