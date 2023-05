El Castellón empieza el camino al ascenso frente a Deportivo

La fase de ascenso a Segunda división deparará un enfrentamiento entre dos clubes históricos del fútbol español en la primera eliminatoria como son el Castellón y el Deportivo de La Coruña.

El empate del Castellón ante la Real Sociedad "B" (1-1) certifica la clasificación del equipo de Albert Rudé como 3º del grupo II de Primera RFEF para la promoción, enfrentándose al 4º del grupo I que ha sido el Deportivo de a Coruña.

El factor campo es favorable al conjunto de la Plana con lo que el partido de ida el fin de semana del 4 de junio será en Riazor y el siguiente fin de semana la vuelta se disputará en el estadio Castalia, ambos con horario y día por determinar.

El Castellón también tendrá a su favor el resultado en caso de empate y de que hubiera prórroga en el partido de vuelta, sin necesidad de llegar a los penaltis.

En el conjunto gallego hay dos ex futbolistas del Castellón, Adrián Lapeña y Rubén Díez, dos de los artífices del último ascenso a Segunda división en la temporada 2020/21, además del recién destituido entrenador, Óscar Cano y en las filas castellonenses milita Borja Granero, quién fichó en enero procedente de Riazor, así como Josep Calavera, que regresó el pasado verano.

Un partido que hace más de tres décadas que no se vive. Castellón y Deportivo no se miden desde la temporada 1988/89 en Segunda división, justo una campaña en la que el conjunto de Castalia celebró por última vez el ascenso a Primera división, en la que estuvo dos temporadas y ya no ha regresado. Los dos encuentros ligueros de aquel año finalizaron con empate a 1 gol.

