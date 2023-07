Castellón apostará por la modernización de los mercados municipales con fondos europeos

El gobierno de Castellón quiere poner en marcha una modernización del Mercado Central y de San Antonio, haciendo partícipes a los comerciantes. Se trata de un proyecto del que se podrá ver beneficiado todo el comercio local.

La alcaldesa Begoña Carrasco se reunirá en las próximas semanas con los comerciantes para diseñar, entre todos, las líneas de un proyecto que suma 2,4 millones de euros de inversión y “que permitirá a nuestros mercados ser más modernos y competitivos. Queremos que el corazón de la ciudad vuelva a latir y solo lo conseguiremos apoyando a nuestro comercio de proximidad para que su proyecto de vida sea rentable”.

El proyecto será financiado mayoritariamente con dinero de Europa y contempla, entre otras medidas, la instalación de taquillas refrigeradas en el Mercado Central, el de San Antonio, también en párkings y en diferentes zonas de la ciudad “para que nuestro comercio compita de tú a tú con otras grandes superficies y plataformas, acercando el producto local a los consumidores, llevándoles su compra al punto de recogida más cómodo para cada uno”, ha manifestado la primera edil.

La alcaldesa ha mantenido una reunión con técnicos municipales y concejales a fin invertir los 1,9 millones de euros procedentes de la Unión Europea (UE), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation, a los que el Ayuntamiento aportará 500.000 euros, hasta sumar 2,4 millones para llevar a cabo esta digitalización de mercados. En el encuentro ha participado el concejal de Modernización y Transparencia, Paco Cabañero; y la Coordinadora del Área de Inversiones y Grandes Proyectos, Paz Aledón.

El proyecto engloba en líneas generales un sistema con el que facilitar a todos los compradores, en especial a los que residen en los barrios más alejados del centro, que puedan comprar en el comercio del centro y recoger los productos donde les sea más cómodo. Para ello se instalarán las mencionadas taquillas refrigeradas en varios puntos de la capital para la óptima conservación de los alimentos. El traslado de los productos desde el punto de venta a las taquillas se realizará mediante transporte sostenible –bicicletas eléctricas o patinetes-- y la tramitación de los pedidos se realizará mediante una sencilla aplicación móvil (APP) denominada Market Place.

“La implantación y el desarrollo de este proyecto y los demás incluidos en los Next Generation se harán de la mano de los comerciantes, porque pensamos que es la única manera de garantizar que esta importante inversión tenga los resultados esperados”, ha remarcado la alcaldesa. Y ha insistido en que “desde el primer minuto me comprometí con los representantes de este sector a implicarles en todas las decisiones que les afectaran y esta no va a ser una excepción”, asegura Carrasco.

“Nuestros mercados son un referente del trato cercano con el cliente, pero también es cierto que deben adaptarse a los nuevos tiempos para subsistir y que la gente joven apueste por emprender en un sector económico que es fundamental para la economía castellonense”, ha asegurado la alcaldesa.