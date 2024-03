Burriana asume el reto de "dar ejemplo a las nuevas generaciones" desde el Consorci del Millars

Sse ha celebrado en el Ayuntamiento de Burriana la Junta de Gobierno del Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del Río Mijares para dar relevo a la presidencia que pasará a manos del Alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí y la vicepresidencia que la ostentará la alcaldesa de Almassora, María Tormo.

De esta forma, Monferrer asume el relevo del alcalde del Ayuntamiento de Vila-real José Benlloch en la misión de conservar, regenerar, e incrementar el valor ecológico y paisajístico de los hábitats naturales de lecho y ribera de esta zona, que está gestionada por los Ayuntamientos de Burriana, Vila-real y Almassora, mediante una presidencia rotatoria de dos años, además de la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.

Nuevos retos

El nuevo presidente del Consorcio ha atendido a los micrófonos de COPE donde ha expuesto que esta entrada supone "un reto más para continuar un trabajo que lleva 20 años, desde 2005 que se constituyó. Desde entonces, representa un valor muy importante, que no ocurre en ningún otro punto de la Comunitat, que haya un Consorcio como éste que gestione un paraje protegido, que no olvidemos es el curso fluvial más largo de la provincia, y que atesora valores ecológicos muy importantes".

De cara a ello, Monferrer pone la vista en el futuro, y los ahora jóvenes como opción para dar valor a esta zona natural: "Valores también como ejemplo a las futuras generaciones, respecto a conservación, a poder hacer convivir como debería ser siempre el desarrollo de las ciudades con que tengamos una zona de especial protección para las aves, con un biodiversidad espectacular y que seamos capaces de conservarla y mejorarla. Y eso es un reto importante para mí, lo asumo con ese deber de ponerlo en valor y seguir con lo que se ha realizado hasta ahora".





Aumentar sus posibilidades

Pero muchas más cuestiones se plantea el alcalde de Burriana para estos 2 años al frente. Por ejemplo, según nos explicaba, buscará "abrir más ese paisaje protegido. Lo que se ha hecho hasta ahora sobre todo es intentar protegerlo, que no hubiera intervenciones humanas que no tocaban, pero la parte de protección viene desde la concienciación permanente con colegios y las nuevas generaciones. Que conozcan el paraje protegido, las aves que residen pero también las migratorias, mamíferos y otros animales, que aunque no los veamos (aquí en el Clot también se han visto nutrias) que sepamos que ese es su hábitat".

Pero también acciones propias en su término municipal, que pasarán por dar más valor natural a la nueva laguna artificial... e incluso un nombre: "Hace muy poco aprovechando la campaña del árbol (donde este año hemos hecho hincapié para reparar los árboles dañados por el reventón térmico) con colegios hicimos una repoblación de árboles alrededor de la laguna. Una laguna que esperemos que poco a poco se vaya llenando de esa biodiversidad en una zona hasta ahora muy árida. Ahora le estamos buscando nombre a la laguna, y lo hacemos de la mano del CEE Hortolans. La bautizaremos junto a ello para que vivan y se conciencien también sobre el medio ambiente".