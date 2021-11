Bilal: "El objetivo es estar en play off en la última jornada"

Desparpajo y verticalidad es lo que viene demostrando en las diez jornadas que transcurren de campeonato Bilal Kandoussi, que se ha hecho un fijo en el esquema de Sergi Escobar. En COPE señala que "no había pensado en estar a este nivel pero he trabajado mucho para hacerlo lo mejor posible" y añade que "estoy muy agradecido al entrenador por la oportunidad que me ha dado y poder devolvérselo con trabajo".

Destaca Bilal el trabajo colectivo del Castellón como clave para la llegada de los buenos resultados. Los albinegros, de hecho, han sido los que más puntos han conseguido durante el mes de octubre de los dos grupos que componen la Primera RFEF.

"Somos un equipo, da igual si juega uno u otro. El míster nos transmite la idea de ser un bloque e ir todos a una" y reconoce que "la dinámica del equipo ha ido de menos a más y yo estoy contento de formar parte de eso".

Para el extremo, "el objetivo nuestro es estar en play off cuando tenemos que estar, en la última jornada", con lo que no le preocupa que después de seis jornadas sin perder la quinta plaza esté todavía a un punto.

"La dinámica buena viene de varios partidos atrás. Sumamos una buena racha con seis partidos sin perder y vamos a intentar seguir así el mayor tiempo posible. El equipo sigue creciendo día a día. Estamos haciendo las cosas bien y no nos podemos relajar".

Para cuando llegue un tropiezo, Bilar recuerda que "ganar siempre nos gusta, pero hay que ser consciente de que no se puede ganar siempre".

Por último, el futbolista albinegro ve crucial para los intereses de su equipo el factor campo, con una afición entregada a la causa. "Castalia tiene un ambiente muy acogedor. Nos da la vida", concluye.