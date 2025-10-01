Benicàssim destinará 4,7 millones anuales a limpieza

El Ayuntamiento de Benicàssim ha adjudicado el contrato para el servicio de gestión de residuos urbanos y limpieza viaria a la empresa Fomento Benicasim S.A. por 4,7 millones de euros anuales.

Con un presupuesto casi tres veces mayor al anterior, “el nuevo contrato vendrá a cubrir las necesidades actuales de la ciudad, así como también a las futuras, implementando mejoras en el servicio municipal de limpieza y recogida de RSU, con el objetivo de ofrecer un entorno más limpio, saludable y sostenible para todos”, ha destacado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

“Este contrato, uno de los más importantes de la gestión de servicios municipales, permitirá duplicar los equipos de limpieza de brigadas multitareas para todo el año y el aumento de medios destinados en temporada alta”, añade la concejal responsable del área de Medio Ambiente, Vanesa Batalla, sobre este contrato plurianual para 10 años dará servicio al municipio por 47.064.329,23 euros.

Más recursos para la gestión de residuos

Por un lado, la gestión de residuos, que abarca la recogida y transporte de los residuos municipales, así como los residuos encontrados en la vía pública y playa de enseres, restos vegetales y de poda, animales muertos.

En esta línea, se realizará la renovación de todos los contenedores y toda la flota de vehículos y maquinaria, así como el incremento de recursos destinados a este fin, y se aumentará la limpieza mecanizada de los mismos. También se duplica la frecuencia de recogida de papel y cartón puerta a puerta al sector comercial y dependencias públicas en temporada baja.

Además, el consistorio aumentará la frecuencia del servicio de recogida de poda y enseres, pasando de una ruta mixta diaria a dos rutas diferenciadas.

Mejoras en el servicio de limpieza viaria

Por otro lado, la limpieza viaria que supone las tareas de barrido manual y mecánico, baldeo de calles, hidrolimpieza en zonas puntuales, desbroce de malas hierbas en las calles, mantenimiento de papeleras y limpieza de eventos, contará con tres temporadas para adaptar el servicio a las necesidades según temporada baja, media o alta.

Asimismo, se incrementan los medios destinados a la limpieza viaria con mayor número de personal, doblando los equipos de limpieza con agua a presión para la limpieza de las calles de la localidad durante todo el año. Innovación y control de calidad.

El servicio contará además con una plataforma informática para la gestión y control de los servicios para mejorar la eficiencia del servicio, así como también habrá un control de calidad del servicio a través de una empresa auditora externa que supervisará todos los procesos para su cumplimiento óptimo.