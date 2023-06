Begoña Carrasco espera cambios en el equipo de Gobierno del PP en Castellón

Día frenético el que están teniendo los alcaldes tras la toma de posesión del sábado. Es el día dedicado a firmar las delegaciones de Gobierno con tal de que los ediles correspondientes se encarguen de cada área, aunque no a todos les ha dado tiempo de pasar mucho tiempo en su nuevo despacho y han preferido estar en la calle y dejar el papeleo para otro momento. Es el caso de la nueva alcaldesa de Castellón de la Plana. En COPE, Begoña Carrasco ha mostrado cómo ha sido su primer día laborable como alcaldesa, tras un fin de semana en el que estuvo en Castalia o en la Cavalcada de la Mar del Grao.

Lo primero que ha hecho es efectuarse unos análisis de sangre y después ya ha encarado sus primeras obligaciones. "No he firmado decreto porque he hecho una campaña de calle y es lo que he hecho hoy, irme con los colectivos y con los que me han pedido que esté con ellos. Luego me he ido a un acto con la Policía para prevenir el bullying, el acoso escolar, la violencia...".

Carrasco ve posibilidades de que se produzcan cambios en el equipo de concejales que forman ya el Gobierno municipal debido a los nombramientos que en próximas semanas se deben efectuar en la Generalitat Valenciana, por ejemplo, con lo que no cierra las puertas a que algunos de los ediles que tomaron posesión de sus actas el sábado tengan que renunciar a ella.

"Esperamos cambios con las constituciones de las Cortes, el Gobierno valenciano. Vamos a firmar las delegaciones y a esperar acontecimientos, pero Castellón no puede perder ni un minuto".