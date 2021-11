Begoña Carrasco (PP) pide finiquitar el debate sobre el callejero de Castellón

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, insiste en la defensa de respetar todos los nombres de calles de ilustres que impulsaron Castellón y que ahora son señalados por el Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil, publicado por la Generalitat. “Los socios de gobierno PSOE, Compromís y Podemos no se aclaran entre ellos, deben abandonar las polémicas estériles que solo buscan dividir a la sociedad tratando de imponer cada uno su ideología. Instamos a l’Acord de Fadrell a aparcar sus intereses políticos, porque mientras deciden qué ilustres suprimen del callejero desatienden los problemas reales de los castellonenses”, explica.

Los Populares han vuelto a preguntar hoy al equipo de gobierno, en Comisión Informativa, por los motivos que vuelven a retrasar, una semana más, el informe que debe elaborar la concejala de Cultura sobre los nombres del callejero que podrían desaparecer. Una cuestión que ha suscitado el malestar entre los familiares de las personalidades ilustres que tanto aportaron a Castellón y que ahora se pretenden suprimir del espacio público.

Les va a llevar a estar ocupados más tiempo en esta polémica dejando sin atender lo que es prioritario

Carrasco apunta que ante la disparidad de criterios entre el informe encargado al cronista oficial de la ciudad y el informe elaborado por el Grup de la Recerca de la Memoria Histórica, “¿cuál va a prevalecer?”. Mientras el informe de Cultura se retrasa, “les va a llevar a estar ocupados más tiempo en esta polémica dejando sin atender lo que es prioritario hoy para los castellonenses: la recuperación del empleo, ayudar a las pymes y autónomos a salir de la crisis o plantearse bajar impuestos para ayudar a las familias que tan mal lo están pasando”, añade.

La portavoz Popular insiste en que es una “barbaridad que se borren los nombres de las personas que trabajaron por hacer de esta ciudad un espacio de convivencia mejor y de progreso”. Y se compromete a que cuando el Partido Popular gobierne la ciudad los repondrá en el caso de que lleguen a suprimirse los nombres. “Basta de revisionismo y de confrontación, el gobierno no puede permitirse desatender lo que es urgente hoy por estar inmerso en polémicas que no ayudan en la recuperación económica que no dan de comer a las familias que sólo sirven para sus cálculos electorales, para nada más”.

El sectarismo que mueve a los socios de gobierno municipal

De esta manera muestra su apoyo a los familiares descontentos con las pretensiones del gobierno municipal. “Compartimos su indignación y apoyamos su causa, porque no es de recibo que después de tanto tiempo y resultando fruto de acuerdos plenarios que sus nombres ocuparan un lugar en el callejero e incluso dieran nombre a colegios de la ciudad, se retiren sin más motivo que el sectarismo que mueve a los socios de gobierno municipal”, señala Carrasco.

Cabe recordar que algunos de los nombres señalados y condenados a desaparecer según el polémico catálogo de vestigios de la Guerra Civil, publicado por la Generalitat, son los de Manuel Segarra Ribes, creador de la cabalgata del Pregó, o la figura de Lluis Revest, quien fue cronista oficial de la ciudad e impulsor de les ‘Normes de Castelló’ o el Doctor Clará, cofundador del Hospital Provincial, insigne figura e Hijo Adoptivo de la ciudad, entre otros muchos.