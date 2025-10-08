Bajar el IBI o más Policía: Propuestas del PP para impulsar Vila-real en 2026

El portavoz del Partido Popular, Adrián Casabó, ha presentado una hoja de ruta con cinco claves “con el objetivo de dar a Vila-real un nuevo impulso el próximo año”. Para ello, el líder de los populares ha presentado cinco propuestas que pedirá se incorporen al presupuesto municipal de 2026.

“Vila-real necesita un proyecto responsable e ilusionante, que sea capaz de dar respuesta a las necesidades reales de las familias, las empresas y los autónomos, pero no podemos esperar a poner en marcha todo esto cuando se produzca el cambio de gobierno en 2027, hay que actuar ya”, asegura Casabó, quien ha presentado propuestas en materia de política fiscal, seguridad, comercio, educación y familia.

Según ha explicado el líder de los populares, “en política fiscal, proponemos una rebaja sustancial del IBI que compense de manera real y efectiva la injusta y desproporcionada tasa de basuras impuesta por el gobierno de Benlloch”. “Una buena gestión no pasa por subir impuestos, sino por administrar mejor los recursos de todos los vecinos”, ha añadido.

Para conseguir que Vila-real sea una ciudad más segura, el PP insiste en recuperar las unidades de la Policía de Barrio y la Rural. “Queremos que nuestra ciudad sea más segura con un servicio cercano y de proximidad. Consideramos que estas unidades de la Policía Local, que han sido desmanteladas por el gobierno de Benlloch, aportaban mayor tranquilidad entre los vecinos y los agricultores”, ha explicado Casabó.

Para que Vila-real vuelva a ser una ciudad viva, los populares reiteran la necesidad de mantener las campañas de bonos comerciales, así como impulsar un plan de embellecimiento urbano de Vila-real, especialmente en los entornos comerciales. “Hay zonas de la ciudad que presentan un estado de abandono total por la falta de mantenimiento, por lo que resulta necesario actuar en estas zonas para mejorar la imagen y que resulten atractivas para los ciudadanos”, explica el portavoz del PP.

El Partido Popular también apuesta por incorporar en el próximo presupuesto una partida para poner en marcha un plan de climatización de los centros educativos, “que garantice el bienestar del alumnado y del profesorado durante todo el curso”. Además, Casabó ha incidido también en la urgencia de actuar en los parques infantiles de la ciudad, “que necesitan una renovación integral”. “Necesitamos renovar los juegos infantiles para que nuestros parques sean espacios en más seguros y accesibles para que las familias estén tranquilas mientras los más pequeños se divierten”, ha detallado.

“Estas cinco propuestas son fruto de la escucha activa con los vecinos y son parte de la hoja de ruta del Partido Popular para hacer de Vila-real una ciudad más segura, viva y preparada para el futuro. Ante el caos en la gestión y la parálisis de un gobierno agotado, existe una alternativa y un proyecto real que es el que representa el PP”, ha concluido Casabó.