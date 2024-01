El Amics Castelló estrena el 2024 contra el Leyma Coruña

El Leyma Coruña ocupa la tercera plaza en la tabla y se está postulando como uno de los serios aspirantes a conseguir el ascenso a la liga Endesa.

“Primer partido del año pero seguimos con los mismos problemas que el año anterior. Seguimos sin Tanor y seguimos sin Calvin. Hemos planteado la semana trabajando duros, viendo las opciones de mejora que tenemos que pasar para no cometer errores durante el partido. Nosotros tenemos que estar 100% de intensidad para no cometer errores y jugamos contra un equipo que es aspirante al ascenso” afirmaba Juan A. Orenga.

Y es que el Amics está teniendo mala suerte esta temporada con las lesiones y eso le está impidiendo rendir al nivel esperado y deseado, “estamos jodidos porque queremos ganar, pero no dejamos de trabajar y confiar en lo que estamos haciendo porque todos tenemos los pies en el suelo y somos conscientes de que hemos jugado muchos partidos sin Tanor ni Calvin y a eso se ha sumado que en algunos partidos no ha estado Eric, no ha estado Joan o Josep. A cualquier equipo de la categoría le quitas los dos americanos y un jugador importante de la rotación interior o el base y seguro lo va a notar. Nosotros llevamos muchos partidos consecutivos sin estar todos y es difícil hacer frente al calendario que hemos tenido con los rivales más complicados” confesaba Orenga.

El de hoy es un rival de gran plantilla y gran presupuesto, diseñado para intentar lo que llevan ya temporadas buscando que es el ascenso a la máxima categoría. Así analizaba al equipo el entrenador castellonense “es un equipo muy grande, muy compensado, con jugadores muy contrastados de experiencia ACB y que están jugando a un nivel muy alto y metiendo 110 puntos con mucha facilidad. En la dirección tienes tres bases que a cada cual es más bueno, en la línea exterior tienes tiradores como Barrueta y en el juego interior Huskic o Diagne que son jugadores dominantes de la liga”.

La clave será jugar un partido perfecto y no cometer errores y sobre todo intentar que los gallegos bajen sus altos porcentajes de anotación que están consiguiendo esta temporada, “para que podamos ganar el partido tenemos que hacer un partido perfecto, tenemos que estar acertados en el tiro. Que ellos no hagan un partido bueno porque no les dejemos, que bajen los porcentajes hasta el final” recalcaba Orenga qua aseguraba que “vamos a intentar el mejor partido posible para empezar el año con una victoria en casa que sería maravilloso y para eso hemos trabajado y el equipo está convencido de que podemos hacerlo”.





Entrada gratuita

No es el mejor día para jugar el que ha designado la federación por motivos de televisión, por eso el club ha decidido que la entrada sea gratuita para que el Ciutat presente una buena entrada y la afición apoye al equipo para que pueda empezar el año con una victoria que sabría a gloria y que sería sin duda el mejor regalo de Reyes.