Amenazan con encadenarse para frenar la reforma de la avenida Lidón de Castellón

El Ayuntamiento de la capital de la Plana pretende iniciar de forma inminente las obras en la avenida Lidón, lo que lleva a que aumente el malestar de esta zona de la ciudad que no está conforme con el proyecto. “Los vecinos, dentro de la legalidad, lo lógico es hacer una manifestación. Pretendemos que venga más gente", explica a COPE la presidenta de la Asociación de Vecinos Rafalafena, Vicky Amores.

También "seguiremos con Bruselas, antes de ayer me dijeron que en breve recibirá una carta. Y volveremos al Síndic -de Greuges- porque el panfleto que ha enviado por correo la alcaldesa, consideramos que los barrios están abandonados” y reclama que los 3 millones destinados a la reforma se destinen a otros puntos de la ciudad. “Ese dinero lo podría haber gastado no solo en Rafalafena, que lo necesita, en cualquier sitio de Castellón lo podría haber gastado”.

El consistorio prevé mantener un encuentro con los vecinos, aunque por el momento, “no nos ha informado y, ahora, con ese panfleto, nos viene a informar”. Y es que el Ayuntamiento remitió esta semana una carta mostrando las bondades del proyecto a los correos en los domicilios de la zona.

Vicky Amores se muestra contundente y está dispuesta a que sus palabras pasen a ser acciones. “Si nos tenemos que encadenar en la verja del parque de Rafalafena, me voy a encadenar. Y no solo yo, los vecinos nos vamos a encadenar”.

Cree que “es un experimento. Es un barrio, no es centro de Castellón. No se puede hacer un experimento de esta índole en un barrio en el que tenemos la entrada y salida natural de Castellón".

Vicky Amores concluye lamentando que “aquí no ha habido un proyecto; ni información; ni participación ciudadana...estamos enfadados todos los vecinos y me están llamando del resto de Castellón por si hacemos manifestación, unirnos a nosotros”





A la espera de medidas cautelares

El abogado de la Asociación de Vecinos Rafalafena, David Muñoz, explica que “desconocemos el proyecto definitivos porque se ha ido modificando. Hemos iniciado un proceso contencioso y una queja en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, además de una queja del Síndic de Greuges”.

Y a la espera de que el juzgado se pronuncie, reconoce que "el Ayuntamiento podría empezar las obras, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos legales para ello y mientras no haya resolución de las medidas cautelares que hemos solicitado” ante el juzgado, aunque considera que “por cortesía y porque hay un procedimiento en marcha y no se ha resulto todavía, debería mantener la cautela y no iniciar ningún tipo de obra”, pero el portavoz del Gobierno municipal, José Luis López, ha anunciado este jueves que las obras comenzarán antes de que finalice enero en su primera fase.