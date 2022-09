Almassora ficha nuevas ganaderías para dar relevancia a las entradas de vacas en el Roser

La Comissió del Bou de la Junta Local de Fiestas ha ampliado este año la contratación de ganado para las entradas y pruebas de vacas por la Vila para dar mayor relevancia a este acto que concentra a un gran número de público. De esta forma, a los tradicionales hierros de la Comunitat se suma ganado de Aragón y Cataluña con el objetivo de atraer a más aficionados.

Así, la Junta Local de Fiestas ha presentado los ocho hierros elegidos para la semana del Roser, entre los que figuran los ganadores de la última edición de Santa Quitèria, la ganadería que se ocupará de la tarde reservada a las vacas el próximo 7 de octubre y, además, la exhibición nocturna de enfundadas en esa misma jornada, a cargo este año de Hermanos Bellés.

De esta forma, la comisión ha optado en este caso por ceder la tarde taurina del viernes a Raúl Izquierdo, de Codo (Zaragoza), para probar las reses de encaste mayoritariamente Murube, que pueden suponer un nuevo aliciente para los aficionados por el riesgo y acometividad asociados al hierro aragonés. Las de Izquierdo llegarán a la plaza Mayor de la Vila de Almassora en una jornada con otra novedad a mediodía. Se trata del hierro de Hermanos Príncep, de l’Ampolla (Tarragona) para abrir un fin de semana con variedad de procedencias.

Así, ese tramo final de las fiestas en honor a la Mare de Déu del Roser contará también con la exhibición de Miguel Parejo, de Cabanes, en el mediodía del sábado 8 y con las reses de Fernando Mansilla, de Ulldecona (Tarragona) para cerrar feria en la jornada dominical antes de las salidas de los dos últimos toros cerriles del cartel.

El primer tramo de la feria está reservado a ganaderías asiduas a la Vila de Almassora, como Hermanos Guillamón, de Sant Joan de Moró, que abrirá el concurso el lunes 3, seguido de La Paloma, de Xaló (Alicante), el martes. También repetirán en el recinto taurino las reses de Hermanos Monferrer, de Formiche Alto (Teruel) el miércoles 5 y las de Hermanos Bellés, de Torre d’En Besora, un día después.





Seguridad en el recinto

Por su parte, la alcaldesa de Almassora, Merche Galí, ha redactado el bando con las obligaciones de los propietarios y usuarios de viviendas en la Vila para garantizar la máxima seguridad y limpieza del recinto. Así, el arquitecto revisará la instalación de ‘cadafals’, rateras, protecciones de viviendas, collas y burladeros metálicos en las aceras para asegurarse de que cumplen el Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales en la Comunitat Valenciana, por lo que todos los elementos deben estar instalados antes del 30 de septiembre para evitar arreglos a última hora.

Una vez finalizada la semana grande, el bando recuerda la obligatoriedad de retirar las barreras antes del 12 de octubre por motivos de limpieza. Si en ese plazo no se han retirado estos elementos, lo harán las autoridades competentes, cargando los costes a los propietarios. Cabe recordar que todas las peñas y collas que no lo hayan hecho anteriormente, tienen que acudir a la Policía Local para darse de alta en el registro. En caso contrario, el consistorio no autorizará actos o actuaciones musicales.