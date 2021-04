Almassora comienza a pagar las ayudas a PYMES y autónomos del Plan Resistir

La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, ha confirmado la orden al departamento de Tesorería para el inicio del pago de las ayudas directas de entre 4.201 y 8.402 euros por microempresa o autónomo por la crisis de la COVID-19. El consistorio ha publicado el listado definitivo en el tablón de anuncios municipal para informar de las cuantías que ingresará cada negocio durante este mes y que forman parte del Plan Resistir con 133 beneficiarios en el municipio.

De esta forma, los técnicos municipales culminan el procedimiento que este martes cerró el plazo de subsanación y que supuso la entrada en el registro general del Ayuntamiento de las correspondientes alegaciones a la propuesta de resolución provisional. Estudiadas las peticiones, el órgano instructor revisó cada solicitud según los criterios establecidos en la convocatoria y ha publicado el listado definitivo.

Esta relación incluye 96 negocios o autónomos que han justificado el total de la cantidad asignada, incluido el excedente. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Almassora se comprometió a repartir, en caso de sobrar fondos, la cuantía sobrante entre todos los negocios con derecho a las ayudas. En la resolución figuran subvenciones directas siempre por encima de los 4.200 euros por solicitante.

El listado incluye también otros 37 beneficiarios admitidos que han justificado facturas por el importe base pero no por el excedente que les corresponde, por lo que el consistorio abre un nuevo plazo extraordinario de cinco días hábiles para aquellos solicitantes cuyos gastos subvencionables declarados inicialmente no cubran el importe final de las ayudas a conceder. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento les abonará unicamente el importe justificado.

La resolución que figura ya en el tablón de anuncios ratifica la concesión de la subvención a aquellas solicitudes cuya declaración de gastos inicial cubra tanto la cuantía inicial como la adicional, “sin esperar a la finalización del trámite descrito en el punto anterior”, para así poder ingresar lo más pronto posible los fondos aportados por Generalitat Valenciana, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Almassora a cada solicitante.

“Culminamos así un proceso en el que participamos tres administraciones y que hemos gestionado directamente desde el Ayuntamiento para paliar los efectos de la crisis del coronavirus y ayudar a los negocios que más han sufrido el cese de la actividad”, en palabras de Galí. “No queda ahí nuestro trabajo y, superado este procedimiento, trabajamos para sacar en breve una convocatoria exclusivamente municipal que permita tramitar fondos a otros sectores también afectados y que han quedado fuera de las primeras ayudas”, según las mismas fuentes.