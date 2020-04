El alcalde de Vila-real desmarca a Pedro Sánchez de evitar señales de duelo por las víctimas del Covid-19

Tras la polémica suscitada por una circular en la que el Partido Socialista le pide a sus ayuntamientos que traten de no efectuar señales de duelo en memoria de las víctimas de la pandemia generada por el Covid-19, el alcalde de Vila_real, José Benlloh, ha querido matizar sus palabras y desmarcar a los dirigentes nacionales del Partido Socialista de esta decisión y señala que se ha producido en un debate entre "alcaldes, alcaldesas y responsables orgánicos de la provincia de Castellón".

Mediante un comunicado, José Benlloch ha querido zanjar la polémica y ha expresado:

"1. Que las palabras exactas que pronuncié durante la sesión plenaria fueron: “Mi partido, el PSOE, ha generado cierto debate en esta cuestión e incluso ha enviado una circular de que los municipios gobernados por el Partido Socialista que no se pongan de luto en este momento; pero yo llevo corbata negra, he bajado las banderas y he hecho un minuto de silencio, porque para mí por encima de todo está mi pueblo. (...) Creo que es una cuestión de dignidad importante que el propio pueblo, igual que cuando tenemos un asesinato machista; no creo que poner a media asta las banderas sea rendirse. Como no comparto el criterio y el propio partido ha dicho que la autonomía local está por encima, soy de los pocos alcaldes socialistas que he aceptado la propuesta de bajar las banderas”.

2. En ningún momento hice referencia a que el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ni ningún órgano federal ni autonómico del partido hayan remitido consideración alguna al respecto del luto por las víctimas de la pandemia y la decisión de bajar las banderas oficiales.

3. La circular a la que aludí se enmarca dentro de un debate mantenido a través de un grupo de WhatsApp en el que participan alcaldes, alcaldesas y responsables orgánicos de la provincia de Castellón.

4. Dicha circular reconoce, en cualquier caso, la autonomía municipal para que los alcaldes y alcaldesas decidan lo que consideren respecto a esta cuestión en sus ayuntamientos.

5. Quiero recordar que la decisión de bajar las banderas oficiales del Ayuntamiento de Vila-real a media asta en señal de luto por las víctimas de la pandemia de COVID-19 fue tomada por la unanimidad de todos los grupos políticos municipales, que representan a los ciudadanos de Vila-real, en una junta de portavoces celebrada el día 25 de marzo.

6. Finalmente, lamento la utilización y manipulación que el Partido Popular ha querido realizar en una cuestión tan sensible como utilizar las muertes y el dolor de las familias para hacer política. Todo no vale".