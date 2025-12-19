COPE
TURISCOPE CASTELLÓN | 19 DIC 2025

Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con el balance de la campaña #CampInCastelló con la presidenta de la Asociación Provincial de Campings de Castellón, Eva Pastor.

 Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con el balance de la campaña #CampInCastelló con la presidenta de la Asociación Provincial de Campings de Castellón, Eva Pastor.  

