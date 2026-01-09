TURISCOPE CASTELLÓN | 09 ENE 2026
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con el impulso a la marca Castellón Cycling desde el Patronato Provincial de Turismo.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura13:57 min escucha
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con el impulso a la marca Castellón Cycling desde el Patronato Provincial de Turismo.
Temas relacionados
"La última vez que un Papa visitó España fue Benedicto XVI en la JMJ de Madrid en el año 2011"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h