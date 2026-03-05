GASTROCOPE CASTELLÓN | 5 MAR 2026

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con las Jornadas Gastronómicas de la Trufa Negra y las Alcachofas del Restaurante de la Muntanyeta de Sant Antoni de Betxí.