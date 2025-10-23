GASTROCOPE CASTELLÓN | 23 OCT 2025

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con la presencia de la bodega Paco y Lola en la cena maridaje de la Pizzería Pinocchio y la Cuina en Viu de l'Olla de la Plana.