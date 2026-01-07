AGROCOPE CASTELLÓN | 07 ENE 2026
Espacio dedicado a la actualidad del sector primario de la provincia, dentro de "Mediodía COPE Castellón". Hoy con el secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura11:13 min escucha
Espacio dedicado a la actualidad del sector primario de la provincia, dentro de "Mediodía COPE Castellón". Hoy con el secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris.
Temas relacionados
"Trump no busca osos polares en Groenlandia, busca rutas alternativas al actual comercio marítimo, el más importante del mundo"
Pilar García de la Granja
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h