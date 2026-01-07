COPE
AGROCOPE CASTELLÓN | 07 ENE 2026

Espacio dedicado a la actualidad del sector primario de la provincia, dentro de "Mediodía COPE Castellón". Hoy con el secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris.

1 min lectura11:13 min escucha

