El Castellón "llega en un buen momento" al inicio liguero

El Castellón afronta el debut en Segunda división ante la Ponferradina con la mente puesta en conseguir los tres puntos para iniciar con buena andadura la temporada y es que el entrenador, Óscar Cano, avisa que “no podemos pensar en otra cosa que no sea ganar”.

Una victoria que buscará el Castellón ya que “la aspiración es salir a ganar siempre; no podemos prepararnos para salir a empatar, pero evidentemente cualquier formula para sumar es bienvenida, porque somos nuevos en la categoría y tenemos que arañar puntos”, continúa Óscar Cano.

Un Castellón que, para su técnico, “llega bastante bien; llegamos en un buen momento” a la primera jornada, y es que “vamos a tratar de ser competitivos desde el minuto 1”. De cara a la alineación que presentará en El Toralín, “confío en la gente que ya estaba y en los que han venido por supuesto”.

Cuatro futbolistas de la pasada temporada apuntan a mantenerse en el once inicial: Álvaro Campos, Víctor García, Adrián Lapeña y Carles Salvador. “Se lo han merecido y si no muchos, bastantes jugadores del año pasado. Son los jugadores que mejor saben a lo que quiere jugar el equipo.

En cuanto al rival, Cano destaca que la Ponferradina “es un rival muy hecho a la categoría. Tiene jugadores muy importantes. Es un equipo muy físico, muy directo, que cuando te ataca te ataca con mucha gente. Tiene dos puntas muy peligrosos; extremos de buen nivel; un centro del campo muy hecho... tenemos que estar muy atentos a su juego directo”.

El Castellón llega al inicio de la temporada habiendo anotado un gol en los cuatro partidos amistoso que ha disputado, algo que no preocupa a su entrenador: “Es muy difícil hacer goles; es muy difícil generar situaciones de peligro. Los equipos defienden muy cerca del área contraria y nosotros lo más importante es que hemos generado esas ocasiones y hemos dispuesto de ellas. Juanto, César, Cubillas, Jordi... son gente que está ahí y que nosotros confiamos que puedan ser jugadores que pronto puedan tener esa relación con el gol que tanto necesitamos”.

Por último, en cuanto al mercado de fichajes, Cano destaca que “la comisión deportiva ha hecho un trabajo extraordinario”, aunque tras diez incorporaciones la plantilla no está cerrada. “Queremos completar bien la plantilla, que venga un jugador con otras características en la parte de arriba, pero no mucho más. No nos vamos a volver locos porque hay plena confianza en la gente que está. Si estuviéramos desesperados ya estaría aquí porque son múltiples los ofrecimientos”.

Un delantero y un medio son las prioridades para la dirección deportiva, aunque “estamos abiertos a cualquier cosa, no solo a un delantero o a un centrocampista; ¿por qué no va a llegar un central o un extremo?”, concluye Cano.