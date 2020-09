Gus Ledes antes del inicio de liga: “Tenemos una plantilla muy buena y vamos a hacer un gran año”

Gus Ledes, centrocampista portugués de perfil organizador que se ha convertido en una de las caras nuevas del C.D. Castellón en este mercado de verano, ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar sobre su adaptación al club y las perspectivas deportivas de cara a la temporada 2020/2021.

El futbolista se ha mostrado muy optimista con el nivel que ha podido apreciar en sus primeras semanas como albinegro. Tanto es así, que confía plenamente en brindar una buena temporada a los orelluts en el regreso del equipo al fútbol profesional: “Creo que tenemos una plantilla muy buena. No soy de decir que vamos a quedar arriba pero estoy seguro de que haremos un gran año y daremos muchas alegrías a la ciudad”.

La vuelta a la categoría de plata ha requerido un cambio considerable en la columna vertebral del cuadro dirigido por Óscar Cano. Con el alto número de fichajes y el inicio de liga a 4 días, parece imprescindible la rápida adaptación de los nuevos a las ideas del técnico. En este sentido, Ledes se ha mostrado muy tranquilo: “Todos nos estamos acoplando muy bien. Hay matices diferentes pero nos ajustamos a las ideas del míster sin problemas”.

Además de mencionar las virtudes futbolísticas de los refuerzos, el luso ha querido destacar el buen nivel de los que ya estuvieron la campaña anterior en Segunda División B: “Los jugadores que formaban parte del equipo el año pasado, tienen cualidades para jugar en el fútbol profesional tranquilamente”.

Respecto a la nueva categoría, a la que el Castellón regresa después de 10 años, el mediocentro es uno de los futbolistas más experimentados en el plantel, puesto que ha disputado hasta 139 partidos en ella. Así pues, ha analizado las dificultades de un campeonato muy competitivo. “Hay que trabajar todos los fines de semana. A la que te ves arriba y aflojas un poco nivel, vas hacia abajo. Cada jornada son tres puntos importantísimos”.

Como jugador contrastado durante varios años en el fútbol español, el ex del Numancia tratará de beneficiar el estilo de Cano. En esta línea, asegura que “puedo aportar equilibrio y salida de balón, suelo salir desde atrás. La posesión me gusta mucho porque desde pequeño he jugado así”.