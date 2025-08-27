Pau Cabanes sufre una rotura de ligamento cruzado

El Villarreal dio a conocer en la tarde de ayer el parte médico por Pau Cabanes, que aún no disputado ningún minuto esta temporada. El club informa que el futbolista sufrió la lesión entrenando con el Villarreal B y, que después de las pruebas pertinentes, sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de su pierna derecha.

Ya es la segunda lesión grave que sufre el conjunto amarillo tras de Logan Costa, ambos estarán apartados del equipo durante meses. Junto a esta baja, en total el Villarreal ya ha tenido que lamentar un total de cuatro lesiones en tan solo dos partidos más toda la pretemporada.

El jugador debutó la pasada campaña jugador 12 encuentros y anotando 2 goles, pero que estuvo alternando con el segundo equipo y, más tarde, se marchó cedido al Deportivo Alavés.

Además, el submarino tiene un gran historial de lesiones de este tipo: Coquelin, Asenjo, Yeremy Pino, Ilias, Logan Costa, Alberto Moreno o Pau Cabanes.