VILLARREAL CF

Arnau Tenas ya está en su nueva casa

El guardameta ha llegado esta mañana y el Villarreal paga 2,5 millones

COPE Castellón

En COPE ya contamos que el Villarreal buscaba un guardameta en el mercado veraniego, ya que Marcelino había pedido que se renovase la portería. El nombre que más sonó fue el de Arnau Tenas portero que militaba en el Paris Saint-Germain. 

El catalán tiene 24 años, que terminaba contrato con el PSG en junio de 2026, pero el Villarreal se lo ha llevado por 2,5 millones de euros. El guardameta salió de las inferiores del Barcelona, jugando en el Barça sub19 y Barça B, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo. 

Lo fichó hace dos años el equipo francés como agente libre y solo ha disputado un total de 8 encuentros, donde le llegaron a meter 10 goles, siendo suplente de Donnarumma.

Ahora, toca esperar que portero sale, si Junior o Diego Conde, el español fue vinculado con el Levante, pero el conjunto granota ya ha incorporado a Ryan.

