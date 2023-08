Vila-real reactiva el PAI del Clúster de la innovación cerámica

Han tenido que pasar 24 años, hasta cinco crisis, dos retasaciones, varios modificados, alegaciones, recursos… pero, tras un arduo trabajo de gestión urbanística y 543 notificaciones a propietarios afectados, las máquinas han vuelto al antiguo polígono de la carretera de Onda, reconvertido ahora en el nuevo PAI del Clúster de la innovación cerámica Ciutat de Vila-real. La urbanización industrial de más de tres millones de metros cuadrados en su conjunto que va a marcar el futuro del desarrollo y el progreso de Vila-real, bajo criterios de innovación y sostenibilidad, como polo de atracción de oportunidades y nuevas inversiones a la ciudad.

El alcalde, José Benlloch, acompañado del concejal de Urbanismo, Emilio M. Obiol, y responsables de la empresa adjudicataria -Urbanizadora Plana Baixa (BECSA Simetría)-, han visitado el arranque de las obras que marcan la reactivación definitiva del proyecto. Antes de la visita, Benlloch y Obiol se han reunido con los responsables de la firma Carlos Muñoz, Manuel Montoliu y Paco Gascón, además del coordinador de Urbanismo municipal, Simón García, y el arquitecto municipal, Ernesto Ramos.

“El PAI del Clúster de la innovación cerámica va a marcar un antes y un después en el desarrollo industrial no sólo de Vila-real sino de nuestro entorno. Un polígono innovador y sostenible, que, una vez culminado, va a ser uno de los mejores polígonos de la provincia y que mejora de forma ostensible el proyecto inicial de 1999, paralizado en 2008, para ofrecer suelo industrial de calidad que permitirá no sólo ampliar y mejorar la competitividad de las fábricas instaladas en el polígono sino también, y sobre todo, captar nuevas inversiones para seguir impulsando esta nueva Vila-real del siglo XXI de oportunidades e innovadora; lo que se traducirá en más empleo y progreso para la ciudad”, detalla Benlloch. “Desde que llegamos al gobierno en 2011 no hemos dejado de trabajar para desbloquear este PAI, con un tremendo trabajo paralelo para ofrecer soluciones puntuales mientras se daba salida al programa”, recuerda Benlloch, quien ha querido agradecer al departamento de Urbanismo su esfuerzo para sacar adelante estos trabajos puntuales y el proyecto del nuevo PAI del Clúster de la innovación cerámica.

El antiguo PAI de la carretera de Onda fue aprobado en el año 1999 y modificado posteriormente, con una retasación en 2008 que ni siquiera llegó a ver la luz. La crisis financiera y la inacción del gobierno anterior acabaron por paralizar el proyecto, dejándolo en un 34% de ejecución, hasta que el gobierno del alcalde Benlloch pudo retomarlo en 2011 para desbloquearlo y modernizarlo, adaptándolo a las necesidades de la nueva Vila-real del siglo XXI. La modificación del convenio urbanístico y proyecto de urbanización se aprobó definitivamente el pasado mes de octubre, tras los preceptivos procesos de información pública, alegaciones y notificaciones a los afectados.

El PAI industrial del Clúster de la Innovación Cerámica consta de 43 unidades de ejecución e incluirá 220.000 metros cuadrados de zona verde, 254.000 metros de viales o cinco quilómetros cuadrados de carril bici. También se incorporan importantes novedades como puntos de recarga de vehículos eléctricos, iluminación led, áreas deportivas y recreativas o materiales sostenibles y reciclados para la pavimentación tanto de calzada como de aceras, así como sistemas de optimización de alcantarillado. El presupuesto global de la obra, con un plazo de 40 meses de ejecución, supera los 44 millones de euros. Para ello, se ha aprobado una retasación del 19,3% (inferior a la prevista en 2008), para actualizar los precios del proyecto original, de hace 24 años.

Benlloch ha querido agradecer también a Becsa Simetría su predisposición a desbloquear el PAI. “Un proyecto que va a ser muy importante para la captación de inversiones que llegarán, y ya están llegando, de la mano de proyectos tractores como la Volkswagen, la futura intermodal de la cerámica o el acceso al Puerto que van a hacer muy atractivo nuestro suelo industrial. Un elemento que, junto con todo el trabajo que hemos estado haciendo en torno a nuestras marcas de Ciudad Innovadora o de la Salud y del Deporte, con nuestro gran embajador, el Villarreal CF, debemos poner en valor para diseñar, construir y hacer posible esa nueva Vila-real del siglo XXI”, concluye.