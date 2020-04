El sector azulejero retoma las cargas nacionales e internacionales

La industria cerámica de baldosas cerámicas podrá seguir atendiendo a sus clientes internacionales hasta el 9 de abril, en virtud de la Nota Interpretativa al RDL 10/2020 del Ministerio de Industria, en la que se establece la exclusión de la actividad de la exportación y la importación, entre otras disposiciones de las medidas del RDL.

Desde ASCER se valora esta decisión como "una buena noticia teniendo en cuenta la complejísima situación en la que se encuentra y en la que le urge disponer de liquidez a muy corto plazo para hacer frente a los pagos corrientes como las nóminas de los trabajadores que disfrutan del permiso retribuido recuperable y los ERTEs en curso, así como el resto de las obligaciones inherentes a la actividad de las empresas".

ASCER valora que tanto la Generalitat Valenciana como el Ministerio de Industria haya escuchado y entendido las inquietudes de la industria azulejera, permitiendo recuperar parte de la actividad comercial.

Esta decisión también va a permitir a la industria cumplir con parte de sus compromisos comerciales que tiene en marcha a nivel internacional, ya que no hay que olvidar que la industria es el segundo exportador en el mundo en volumen y el tercer sector industrial español que más superávit comercial aporta a España, cifrado en 2.719 millones € en 2019.

Junto a esta decisión se suma la que se añadió durante la tarde de este miércoles, por la que también se retoman las cargas dentro del mercado nacional.

La inyección de liquidez no llega

Sin embargo, desde la patronal azulejera recuerdan que "la situación sigue siendo muy difícil y van a ser necesarias medidas de liquidez mucho más ágiles y contundentes no sólo para la industria sino para todos los sectores, autónomos y pymes. A pesar de que el sector empresarial lo viene reclamando hace semanas, la tan necesaria inyección de liquidez todavía no ha llegado a las empresas, y lo que se ha aprobado hasta ahora no va a cubrir todas las necesidades".

ASCER insiste en que se aprueben moratorias fiscales que incluyan el aplazamiento de pagos tributarios a todos los niveles de la Administración, y que se tenga en cuenta a sectores exportadores como el nuestro, sobre todo el adelanto del pago de las devoluciones de IVA, con el fin de evitar tensiones en tesorería.

La industria cerámica entiende que es necesario tomar decisiones para salvaguardar la salud ante la expansión del COVID-19, sin embargo, es igualmente necesario resguardar la economía ante el futuro que nos espera tras esta crisis sanitaria.

Para finalizar, la patronal destaca que "de nuevo, queremos transmitir un mensaje de reconocimiento a los sanitarios, voluntarios, a las fuerzas de seguridad y al resto de actividades esenciales. También ASCER quiere trasladar un mensaje de condolencias a las familias que han tenido alguna pérdida y de ánimo a las que están sufriendo la enfermedad en alguno de sus miembros familiares".