La cerámica castellonense se acercará más al cliente británico en la Surface Design Show

Febrero siempre se ha marcado como un mes clave para la promoción y presentación de novedades por parte del sector azulejero. Cevisama se presenta en este caso para finales de mes, concretamente desde el día 26, pero antes algunos grupos empresariales, entre los que destacan Porcelanosa o Pamesa, celebran sus muestras y eventos propios.

Junto a ello, también se avecinan eventos fuera de nuestras fronteras. Es el caso de KBIS que tendrá lugar los días 27 y 28 en Las Vegas, aunque antes tendrán otra cita en un mercado vital para las exportaciones.

La capital de Reino Unido, tercer mercado internacional de la cerámica, con un impacto el pasado año (a falta de datos de diciembre) que ronda los 200 millones de euros acoge la feria Surface Design Show entre este martes 6 y hasta el jueves 8. Y como no podía ser de otra manera, el azulejo castellonense, bajo el manto de Tile Of Spain estará presente en el Bussiness Design Centre de Londres.

Esta feria se dirige a público especializado como son arquitectos e interioristas, lo que hace que la oferta de acabados y suelos sea muy amplia. Por ello, una de las claves en el sector como es la innovación también llega en la presentación de las propuestas. En este caso, el stand informativo contará con un espacio donde, según apuntan desde la patronal azulejera ASCER, "el público visitante podrá interactuar con los productos y las tendencias para elaborar sus propios moodboards de inspiración con el sello Tile of Spain y entre los visitantes que publiquen en redes sus collages etiquetados bajo el # #TileofSpainSDS24 se sorteará un premio".

Una opción diferente para dar a conocer el producto de calidad llegado de Castellón, y donde en este caso participan hasta 17 empresas: Adex, Arcana, Cevica, Cristacer, Decocer, Dune, El Barco, Equipe, Grespania, Natucer, Porcelanosa, Realonda, Roca Tiles, Rosa Gres, Tau, Undefasa y Vives.

Looking for design inspiration to start the New Year in style? ?



Look no further! The #TileOfSpainUSA Digital Look Book Vol. 3 showcases innovative collections from Spanish tile manufacturers.



Discover a world of tile by clicking the link below:

https://t.co/dWUsiXgUMHpic.twitter.com/BDxrI42k1v