CERACOPE CASTELLÓN | 30 DIC 2025
Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con Lucía Ortiz desde el Observatorio de Tendencias en el Hábitat del ITC.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura24:31 min escucha
