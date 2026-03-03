COPE
CERACOPE CASTELLÓN | 3 MAR 2026

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con la presentación del congreso de innovación cerámica Ignite y el repaso a la semana grande del sector.

