CERACOPE CASTELLÓN | 26 AGO 2025
Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el premio CRU del VIII Concurso de Regeneración Urbana de la Diputación para Betxí y el repaso a la actualidad del sector en las últimas semanas.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura
