CERACOPE CASTELLÓN | 24 MAR 2026

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con las XII Jornadas Internacionales de Cerámica Artística que tienen lugar en la ESCAL.