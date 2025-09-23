CERACOPE CASTELLÓN | 23 SEP 2025
Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con la presencia de la cerámica castellonense en Cersaie.
COPE Castellón
Castellón
1 min lectura
