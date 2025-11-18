CERACOPE CASTELLÓN | 18 NOV 2025
Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el nuevo director general de Zschimmer & Schwarz España, Daniel Sardina.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura15:47 min escucha
Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el nuevo director general de Zschimmer & Schwarz España, Daniel Sardina.
Temas relacionados
Herrera: “El sistema que quiere poner en marcha María Jesús Montero, se resume muy fácil: más dinero para Cataluña y multas a Madrid”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h