CERACOPE CASTELLÓN | 18 NOV 2025

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el nuevo director general de Zschimmer & Schwarz España, Daniel Sardina.

COPE Castellón

Castellón

1 min lectura15:47 min escucha

 Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el nuevo director general de Zschimmer & Schwarz España, Daniel Sardina.  

