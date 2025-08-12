CERACOPE CASTELLÓN | 12 AGO 2025

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el premio Plaza dentro del VIII Concurso de Regeneración Urbana de la Diputación para Geldo.