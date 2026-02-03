CERACOPE CASTELLÓN | 03 FEB 2026

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el proyecto Net Zero impulsado por Pamesa Grupo Empresarial y que nos presenta el CEO de Umbrella Global Energy, Enrique Selva.