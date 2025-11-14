COPE
SMALTICERAM APUESTA POR EL TALENTO: JOVENES COMPROMETIDOS CON EL SECTOR

En nuestro recorrido por los 25 años que está conmemorando Smalticeram España, no podiamos obviar la nueva generación de profesionales que marcan un momento de transformación profunda. Félix Tirado, técnico de desarrollo en el laboratorio, nos cuenta cómo descubrió su vocación por la cerámica, su formación a través de módulos y la escuela superior, y la apuesta real por el talento joven.

