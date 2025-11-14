SMALTICERAM APUESTA POR EL TALENTO: JOVENES COMPROMETIDOS CON EL SECTOR
En nuestro recorrido por los 25 años que está conmemorando Smalticeram España, no podiamos obviar la nueva generación de profesionales que marcan un momento de transformación profunda. Félix Tirado, técnico de desarrollo en el laboratorio, nos cuenta cómo descubrió su vocación por la cerámica, su formación a través de módulos y la escuela superior, y la apuesta real por el talento joven.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura7:55 min escucha
En nuestro recorrido por los 25 años que está conmemorando Smalticeram España, no podiamos obviar la nueva generación de profesionales que marcan un momento de transformación profunda. Félix Tirado, técnico de desarrollo en el laboratorio, nos cuenta cómo descubrió su vocación por la cerámica, su formación a través de módulos y la escuela superior, y la apuesta real por el talento joven.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE CASTELLÓN
COPE MÁS CASTELLÓN
"Lo que el miércoles, según Míriam Nogueras, se había acabado, ayer resucitó. Matrimoniadas de Sánchez y Puigdemont, ni contigo ni sin ti"
Carlos Herrera
Lo último
MARISCADORAS
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h