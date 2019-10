Es noticia este jueves: Castellón posibilita una tercera parte de la reducción del paro en toda España según la Encuesta de Población Activa que no concuerda con los datos mensuales que ofrece el Servicio Público Estatal de Empleo; La producción citrícola caerá un 25% esta campaña; En 10 días Onda sabrá si el Gobierno autoriza el referéndum sobre la planta de Reciplasa; Vecinos de la UJI protestan por la instalación de una casa de apuestas; El ayuntamiento de Castellón no bajará la presión fiscal; Tres personas mayores resultan heridas leves en un atropello en la calle Císcar de la capital cuando no cruzaban por un paso de peatones...