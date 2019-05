Tiempo de lectura: 1



Es noticia este jueves: Sanidad tiene activado el protocolo de actuación por un probable caso de dengue detectado a una persona en la provincia de Castellón que al regresar del extranjero se empezó a sentir indispuesta; La Diputación adjudica los tratamientos contra los mosquitos; La Generalitat instalará cajeros automáticos en cuarenta y cinco municipios; Benicàssim invertirá 700.000 euros en mejoras en la población; El Partido Popular de Onda no colgará carteles electorales para no ensuciar el municipio; Elecciones munidcipales con el PP que en Onda rechaza instalar cartelería para no essuciar; una mujer de l'Alcora de 60 años es investigada por simular un robo en su casa para cobrar del seguro...