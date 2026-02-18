'CARRERA OFICIAL' | 18 FEBRERO 2026
Con Ángel Heredia Barea, impulsor de la nueva imagen de Cristo Resucitado bendecida este domingo y candidato a la presidencia del Consejo Local de HH y CC que nos presenta su Consejo de Buen Gobierno
Jerez - Publicado el - Actualizado
1 min lectura50:20 min escucha
Temas relacionados
"El debate del burka no va sobre limitar la libertad religiosa, se trata de defender la igualdad de la mujer que quiera vivir en Europa, venga de donde venga"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h