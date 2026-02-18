COPE
Podcasts
Nuestros podcasts
Nuestros podcasts

'CARRERA OFICIAL' | 18 FEBRERO 2026

Con Ángel Heredia Barea, impulsor de la nueva imagen de Cristo Resucitado bendecida este domingo y candidato a la presidencia del Consejo Local de HH y CC que nos presenta su Consejo de Buen Gobierno

Carátula CARRERA OFICIAL
00:00
Descargar
Gabriel Álvarez

'Carrera Oficial' 18-02-26

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura50:20 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 17 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking