Vinaròs se prepara para acoger el II Festival Gastronómico Castelló Ruta de Sabor

El sabor de la provincia de Castellón se instalará en la capital del Baix Maestrat con la celebración del II Festival Gastronómico Castelló Ruta de Sabor que organiza la Diputación Provincial de Castellón. Un evento que reunirá los mejores productos y sabores castellonenses durante los días 20, 21 y 22 de octubre en el Paseo Colón de la localidad de Vinaròs y que, además, estará “repleto de talento culinario con once restaurantes Estrella Michelin, tres de ellos, de nuestra provincia”.

Así lo ha señalado el vicepresidente segundo de la Diputación y diputado provincial de Turismo, Andrés Martínez, durante la presentación de la segunda edición de este festival gastronómico que ha tenido lugar esta mañana en el palacio provincial y que ha contado con la participación del alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, del concejal de Turismo del Ayuntamiento de Vinaròs, Marc Albella, así como también de las estrellas Michelin Miguel Barrera, del Restaurante Cal Paradís de Vall d’Alba, y Alejandra Herrador y Emmanuel Carlucci, del Restaurante Atalaya de Alcossebre.

Tal y como ha destacado el vicepresidente segundo, este festival es “una muestra del alto nivel que ha alcanzado la gastronomía en nuestra provincia, en la que contamos con restaurantes y cocineros de máximo nivel, reconocidos por las guías culinarias más prestigiosas del mundo”. Por eso, considera Martínez, “este evento se convertirá en el mejor escaparate de los productos y novedades gastronómicas que surgen y se hacen desde Castellón, así como también de las empresas que se agrupan bajo la marca Castelló Ruta de Sabor”, a quienes ha agradecido su “máxima implicación” para seguir “afianzando nuestra propuesta turística vinculada a la cultura creada en las cocinas”.

En este sentido, Andrés Martínez ha mostrado el compromiso de la Diputación de Castellón y de su primera presidenta, Marta Barrachina, por seguir celebrando y apoyando eventos de este tipo que “no solo ponen en valor la gastronomía que tenemos en Castellón, sino que también atraen turismo a la provincia y sirven para darnos a conocer como destino turístico de proximidad”. Porque, tal y como ha destacado el diputado provincial de Turismo, “la oferta culinaria que tenemos en la provincia forma parte de nuestra promoción turística. El que viene a Castellón encuentra productos de proximidad, de gran calidad, con denominación de origen, junto a los mejores cocineros”, ha señalado el vicepresidente segundo.

Es por ello que el Festival Gastronómico Castelló Ruta de Sabor es una “oportunidad única” y “un gran escaparate para dar a conocer el sabor único de esta provincia”, ha insistido el vicepresidente segundo, quien ha añadido que “Vinaròs será el escenario de unión entre los profesionales del sector y los consumidores”.

Una decisión que el alcalde de Vinaròs ha aplaudido. “Es un honor poder ser sede de este evento y un compromiso de este ayuntamiento apostar por este tipo de iniciativas que nos engrandecen”, ha manifestado Alsina.

Por su parte, Miguel Barrera ha señalado que “es un orgullo poder ser embajador de esta marca Ruta de Sabor”. Una opinión compartida por Alejandra Herrador, quien ha declarado que “Castellón es provincia gastronómica, una tierra muy rica gracias a sus productos”.

Cabe señalar que el festival contará con una zona expositiva donde se podrán adquirir productos agroalimentarios, platos y tapas por los restaurantes asociados a ‘Vinaròs Gastronòmic’, que contarán con tres espacios en los que se irán alternando restaurantes de la capital del Baix Maestrat. Del mismo modo, estará presente el gran restaurante Riscla de l’Alcora y, el restaurante Julen de Oropesa del Mar.

Asimismo, este evento culinario tendrá puntos de información de los distintos gastronómicos, áreas de descanso, barras de bebidas y un escenario, con pantalla gigante, de cocina para ‘showcookings’ y presentaciones de productos y empresas, además habrá zona infantil, etc. “Durante los tres días del festival habrá diferentes actividades tanto para niños como para adultos, con talleres, actuaciones y espectáculos musicales, entre otras”, ha destacado el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Castellón.

Por todo ello, Andrés Martínez ha invitado a la población castellonense a participar en este evento y degustar las mejores recetas y productos de Castellón, pero también a conocer recetas culinarias de otras provincias de España. Y es que este festival contará con la participación de once restaurantes Estrella Michelin, no solo de Castellón, sino de toda la nación, que serán los encargados de elaborar los ‘showcookings’ y lucir sus platos y técnicas en la cocina ante los presentes. “Durante estos tres días contaremos con once exhibiciones culinarias a cargo de reconocidos restaurantes con Estrella Michelin que llegarán de diferentes puntos de España para conocer los productos castellonenses”, ha explicado Martínez.

“El festival será un recorrido a través de los sentidos de la mano de nuestros cocineros, un evento único que permitirá al público descubrir y sentir un viaje gastronómico junto al mar”, ha concluido diputado provincial de Turismo.