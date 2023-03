El obispado de Tortosa apela a la necesidad de buenos sacerdotes

La carta dominical completa del administrador diocesano del Obispado de Tortosa, José Luis Arín, es la siguiente:

NECESITAMOS BUENOS SACERDOTES 19-03-2023

Los Grupos Sinodales de nuestras Parroquias y el mismo Documento Diocesano de Síntesis hacían patente la crítica a muchas actitudes clericales nada favorecedoras de vitalidad eclesial. También el Documento de Trabajo para la Etapa Continental recoge y destaca estas carencias.

Esta crítica la tenemos que asumir de manera parecida al Acto Penitencial en la Misa: antes de Celebrar la Eucaristía, debemos reconocer nuestros pecados.

Solo reconociéndonos pecadores, ante Dios y los hermanos, estaremos en condiciones de escuchar a Dios que nos habla, de ofrecerle el do de un corazón abierto a los hermanos, y de recibirlo como el Alimento divino para nuestra vida cristiana.



A continuación, ya podamos humildemente proclamar que la Iglesia de Cristo no se puede construir sin el Ministerio presbiteral de quienes, llamados por el Señor, llevan este tesoro en vasijas de barro (2Cor 4,7).

Sabedores de que, tan grave error es creer que la persona del presbítero es el tesoro como olvidar que en sus manos Dios deposita tesoros de gracia a favor de todos los fieles.



Necesitamos sacerdotes que sean ministros de comunión eclesial y motor de sinodalidad en sus Comunidades favoreciendo la participación activa de los religiosos/sas y laicos/as, cada cual con los carismas recibidos en el Bautismo.



Necesitamos sacerdotes que, muy arraigados en la sana y santa Tradición viva de la Iglesia vivan abiertos al nuevo aliento del Espíritu.

Necesitamos sacerdotes que, desde su humildad personal, sepan atraer jóvenes a la opción por el Sacerdocio Ministerial: Levántate y anda.



Necesitamos sacerdotes con el carisma de la fortaleza que, en medio de un ambiente cada día más descaradamente hostil, transmitan con paz el testimonio feliz de que merece la pena dedicar la vida a la causa de Cristo.



Para que la Iglesia diocesana de Tortosa reciba de Dios con generosidad el regalo inmenso (y urgentemente necesario) de vocaciones sacerdotales, tenemos que activar una verdadera campaña diocesana de plegaria: oración por la santidad de los ya constituidos en Ministros de Cristo y sobre todo por la apertura de corazón en jóvenes y adultos que puedan ser llamados por el Señor.



Esta campaña de plegaria vocacional tiene que ir animada por el ejemplo de los curas veteranos testimoniando que vale la pena gastar la vida por Dios y por los hermanos, así como también por la incorporación de los nuevos presbíteros a la diocesaneidad del Pueblo de Dios que peregrina en la Porción de la Iglesia local.



Sin que falte una agradecida oración por los sacerdotes ejemplares que sin duda han marcado positivamente la vida de tantos hombres y mujeres.



Hoy en día la sociedad no siente necesidad del Ministerio sacerdotal. Le pasa como al ciego de nacimiento del evangelio de hoy que ciertamente no pide ser curado de la ceguera porque no puede desear pedir aquello que desconoce por completo: la visión.



Así como Jesús da al ciego de nacimiento aquello que ni pedía ni sentía necesidad, también la Iglesia tiene que seguir ofreciendo en el mundo el testimonio alentador de unos hombres que dediquen por completo su vida al servicio de Dios y de los hermanos. Más allá de medir si la sociedad que nos rodea valora o no esta opción de vida.



Todos los limpiados en la piscina de Siloé (que significa Enviado), es decir, todos los bautizados e incorporados a Cristo, somos llamados a vivir como hijos de la Luz teniendo en cuenta que toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz.



Por el futuro de nuestra Iglesia diocesana confiamos plenamente en Dios que mira el corazón, a diferencia del hombre que solo mira a los ojos.



Que san José nos ayude.



José-Luis Arín Roig

Administrador diocesano