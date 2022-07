El PP avisa que el Hospital de Vinaròs se queda sin dermatólogos

El Partido Popular de Vinaròs, a través de su concejal Mercedes García, ha denunciado que “el Hospital comarcal de Vinaròs lleva ya varias semanas sin dermatólogos tras el traslado de un especialista a otro hospital y la baja por paternidad del otro con el que contábamos”.

Mercedes García señalaba que “existiendo una lista de espera de meses, el Hospital se queda sin dermatólogos y aquí ni se informa a la población ni se adoptan soluciones. La gestión de nuestro hospital es un desastre y el Alcalde de Vinaròs, Guillem Alsina, una vez más, se esconde y ni siquiera reclama”.

Los populares recuerdan que “llevamos mucho tiempo denunciando carencias en servicios como radiología o urología, vimos como dimitió el jefe del servicio de salud mental por la falta de medios, o como crece sistemáticamente la lista de espera quirúrgica. Esto es un suma y sigue de déficits que los vinarocenses no merecen seguir soportando”.

Mercedes García también ha indicado que “el PSPV-PSOE de Vinaròs no apoyó la propuesta del PP en el pleno por la que pedíamos un plan de choque para el hospital demostrando así que no sólo no reivindican, sino que cuando lo hacemos otros su única preocupación está en ocultar la pésima gestión de la Conselleria y su partido”.

La edil popular finalizaba afirmando que “desde el Partido Popular seguiremos denunciando el trato de segunda que dispensan al Hospital de Vinaròs, tanto la Generalitat Valenciana con su dejadez como Guillem Alsina que, con su silencio, se delata como un Alcalde más del PSPV-PSOE que de Vinaròs”.