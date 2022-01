Anulan días de permiso a funcionarios de la prisión Castellón II por el covid

Los centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana están viviendo, al igual que el resto de la sociedad, como la sexta ola de la Covid-19 está golpeando con fuerza tanto a la población interna como a los trabajadores, pese a que la mayoría de unos y de otros habían sido vacunados.

Según da a conocer el sindicato Acaip, en el Centro Penitenciario de Castellón II "los internos positivos son 96 y los trabajadores 34. Debido a estas altas cifras la dirección del centro ha decidido, sin contar con los representantes de los trabajadores, anular días de permiso, algo especialmente penoso teniendo en cuenta que una gran parte de los trabajadores proceden de lugares alejados".

En el centro de Castellón 1, situado en la capital castellonense, no hay internos contagiados pero si 9 trabajadores.

Todos estos contagios se están produciendo en "centros de trabajo con plantillas muy deficitarias, en especial en el personal de vigilancia y sanitario, tensionando mucho el funcionamiento de lo mismos, suponiendo una gran presión añadida. Se están teniendo que habilitar sobre la marcha departamentos que se encontraban cerrados por falta de personal".

Ello supone reducir el número de funcionarios que prestan servicio en cada uno de los módulos, "lo que supone un riesgo para ellos y para los internos. Desde ACAIP-UGT hemos realizado diversas propuestas que no están siendo aceptadas por las diferentes administraciones:

1/ Vacunación cuanto antes de los trabajadores penitenciarios, para evitar que sigan siendo vectores de entrada del virus en un medio cerrado como las prisiones. Además que esta vacunación se realice, siempre que sea posible, en los propios centros penitenciarios. Ello contribuye a no sobrecargar más los puntos de vacunación, y permite asegurar una mejor continuidad en la prestación del servicio público penitenciario.

2/ Volver a implementar los horarios comprimidos para el personal, que estuvieron vigentes hasta el 31 de octubre pasado. Ello supone reducir el número de desplazamientos a los centros de trabajo, y crea grupos “más estancos” de trabajadores.

3/ Puesta a disposición de los trabajadores con síntomas de los test diagnósticos existentes en los centros, para tratar de limitar los contagios entre trabajadores y de estos hacia los internos. En la actualidad, en la mayoría de los centros, solamente se utilizan para diagnosticar a los internos.

Hay que tener en cuenta varios factores :

1/ La Administración penitenciaria no facilita datos sobre internos contagiados o en cuarentena. Los datos obtenidos proceden de registros penitenciarios, si bien hay que tener en cuenta que no en todos los centros se sigue la misma metodología.

2/ La Administración solamente está obligada a facilitar a los delegados de prevención datos sobre trabajadores positivos, no sobre los que están en cuarentena. Si bien no en todos los centros se cumple con esta obligación, pese a las reiteradas peticiones y denuncias para ello. Los datos obtenidos, han sido también obtenidos de registros penitenciarios, pero al igual que en el caso de los internos, no todos los centros siguen el mismo procedimiento para ello".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado